Правила в школах ( на английском )
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Правила в школах ( на английском )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)No bullying.2)No cheating in tests or exams.3)No running in the corridors.4)No being late to class.5)No graffiti in school property.6)No mobile phones.7)No swearing.8)No chewing gum in class.
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