Поможите решить? Найдите площадь прямоугольника с измерениями: 8 мм и 21 мм, 12мм и 9 дм

Математика
Поможите решить? Найдите площадь прямоугольника с измерениями: 8 мм и 21 мм, 12мм и 9 дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника - это произведение его сторон следовательно: 8*21 = 168 мм в квадрате 12*9 = 108 мм в квадрате
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