1/6*(12/17b-18/23c)=

Математика
1/6*(12/17b-18/23c)=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ам 1/6=6 12/17=4-18=55=23=21= 2,21234
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