Составить небылицу по опорным словам кот-огород,корзина-перинка,кошка-мошка,лета??т-догоняют,сидели-пели.

Литература
Составить небылицу по опорным словам кот-огород,корзина-перинка,кошка-мошка,лета??т-догоняют,сидели-пели.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка с мошкой сидели в огороде и пели в корзине песню.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение 53,76 :(4,248- 1,56x) + 3,8=55
Ответить
Математика
Решите Срочно № 55, № 58, № 60, №62
Ответить
Русский язык
А вот отчего,к примеру,журавля называют журавлем?-спрашивал круглолицый Колечка. -Ну,это просто,-пренебрежительно отозвался Анатолий Иванович.-Не...
Ответить
Русский язык
В каком случае НЕ нарушен порядок слов в причастном обороте? 1) о расчищенных дорожках садовником 2)показавшееся солнце из-за туч 3) по расс...
Ответить
История
Какие реки в Древнем Египте
Ответить