Составить небылицу по опорным словам кот-огород,корзина-перинка,кошка-мошка,лета??т-догоняют,сидели-пели.
Литература
Составить небылицу по опорным словам кот-огород,корзина-перинка,кошка-мошка,лета??т-догоняют,сидели-пели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка с мошкой сидели в огороде и пели в корзине песню.
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