Сообщение записанное буквами 64-х символьного алфавита содержит 20 символов. Каков объём информации?
Информатика
Сообщение записанное буквами 64-х символьного алфавита содержит 20 символов. Каков объём информации?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем условие: N=64, K=20, I=?решение: найдем вес одного символа: 64=2^i, i=6 битI=K*i=20*6=120 бит
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