Нужно сократить числа 124 и 279.

Математика
Нужно сократить числа 124 и 279.
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Гость:
279-124=155? наверное
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