Я хочу написать свою книгу,но мне нужен сюжет,без него я не могу. опыт есть,уже 3 кн??ги написала есть предложения?
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Я хочу написать свою книгу,но мне нужен сюжет,без него я не могу. опыт есть,уже 3 кн??ги написала есть предложения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично меня, очень интригуют сюжеты, такие как исчезновение куда-либо каких-то людей... (родных, друзей) .. но к моему сожалению, таких книг не много
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