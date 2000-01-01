На какие две группы делятся горы России? В чём их различия по строению ?

География
На какие две группы делятся горы России? В чём их различия по строению ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы (России) делятся на 3 группы: Низкие (до 1000) Средние (1000–2000 м) Высокие (больше 2000 м) и по происхождению горы разделены на: 1) дислокационные, или тектонические. 2) насыпные, или аккумуляционные. 3) эрозионные. Удачи!
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