ГЕОГРАФИЯ 7 КЛАСС СТРАНИЦА 74! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Пользуясь картой климатических поясов и областей мира, климатической и физической картами мира, постарайтесь найти причины, способствующие формированию субтропического контин...
География
ГЕОГРАФИЯ 7 КЛАСС СТРАНИЦА 74! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Пользуясь картой климатических поясов и областей мира, климатической и физической картами мира, постарайтесь найти причины, способствующие формированию субтропического континентального и субтропического муссонного климата. Прошу помогите !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СУБТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ — климат, свойственный преим. субтропическим поясам. С. к. формируется под влиянием субтропич. антициклонов летом и циклонич. деятельностью на полярных фронтах зимой (см. Общая циркуляция атмосферы).В зависимости от продолжительности сухого и влажного периодов и от годовой суммы осадков степень увлажнения районов С. к. может меняться в широких пределах, в крайних случаях создавая условия для существования либо влажных лесов, либо пустынь. Радиационный баланс земной поверхности весь год положителен, но годовой ход темп-ры хорошо выражен: в континентальных областях разность средних темп-р самого тёплого и самого холодного месяцев достигает 25°—30°. Зимой устойчивый снежный покров на равнине отсутствует, хотя снег в обычные годы выпадает. Тепловые условия допускают существование вечнозелёной растительности, вызревание цитрусовых и др. ценных культур, но зимние заморозки кладут предел распространению и вызреванию основных видов тропич. растительности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Литература
Составить небылицу по опорным словам кот-огород,корзина-перинка,кошка-мошка,лета??т-догоняют,сидели-пели
Информатика