ГЕОГРАФИЯ 7 КЛАСС СТРАНИЦА 74! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Пользуясь картой климатических поясов и областей мира, климатической и физической картами мира, постарайтесь найти причины, способствующие формированию субтропического контин...

Гость: Гость:

СУБТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ — климат, свойственный преим. субтропическим поясам. С. к. формируется под влиянием субтропич. антициклонов летом и циклонич. деятельностью на полярных фронтах зимой (см. Общая циркуляция атмосферы).В зависимости от продолжительности сухого и влажного периодов и от годовой суммы осадков степень увлажнения районов С. к. может меняться в широких пределах, в крайних случаях создавая условия для существования либо влажных лесов, либо пустынь. Радиационный баланс земной поверхности весь год положителен, но годовой ход темп-ры хорошо выражен: в континентальных областях разность средних темп-р самого тёплого и самого холодного месяцев достигает 25°—30°. Зимой устойчивый снежный покров на равнине отсутствует, хотя снег в обычные годы выпадает. Тепловые условия допускают существование вечнозелёной растительности, вызревание цитрусовых и др. ценных культур, но зимние заморозки кладут предел распространению и вызреванию основных видов тропич. растительности.