Найди одну третью часть:1)года;суток;часа; 2)отрезка длиной 15см; 3)возраст Даши,равного 9 годам; 4)масы арбуза, равной12кг
Математика
Найди одну третью часть:1)года;суток;часа; 2)отрезка длиной 15см; 3)возраст Даши,равного 9 годам; 4)масы арбуза, равной12кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)суток 8, часа 20. 2) 15см 5. 3) Даша 3. 4)4
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