В треугольники ABC площади 72см в квадрате проведена медиана BM. Найдите площадь треугольника ABM
Геометрия
В треугольники ABC площади 72см в квадрате проведена медиана BM. Найдите площадь треугольника ABM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы знаем,что медиана - это отрезок, соединяющий одну из вершин треугольника и середину противолежащей стороны. Следовательно, медиана делит треугольник на два равных.72 : 2 = 36 (см²)Ответ: 36 см² Удачи в школе!
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