Найти главные члены предложения. Жили в доме мыши. Мы идем в лес за грибами.Лена со??ирала ландыши.

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Найти главные члены предложения. Жили в доме мыши. Мы идем в лес за грибами.Лена со??ирала ландыши.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили в доме мыши (Мыши - подлежащее, жили - сказуемое). Мы идём в лес за грибами (Мы - подл. идём - сказ.) Лена собирала ландыши (Лена - подл. собирала - сказ.)
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