Как быстро выучить стих за 1 час?

Литература
Как быстро выучить стих за 1 час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Взять наушники и телефон. 2)Найти аудиозапись стихотворения. 3)Перед сном включаешь аудиозапись. 4)Все готово (Мне помогает)
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