Температуре тела 41 С по абсолютной шкале температур соответствует : 1) 41 K 2)137K 3)310K 4)314K
Физика
Температуре тела 41 С по абсолютной шкале температур соответствует : 1) 41 K 2)137K 3)310K 4)314K
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41С равен 273+41=314К
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