Пожалуйста помогите подготовиться к контрольной по биологии(7 класс) Вопросы: 1. Определите видоизменение - свеклы , моркови , лука , картофеля , (тамбимура?) , редиса. 2.Какие удобрения вы знаете и для чего они нужны? Помо...

Биология

Пожалуйста помогите подготовиться к контрольной по биологии(7 класс) Вопросы: 1. Определите видоизменение - свеклы , моркови , лука , картофеля , (тамбимура?) , редиса. 2.Какие удобрения вы знаете и для чего они нужны? Помогите пожалуйста , прошу!

Автор: Гость