Пожалуйста помогите подготовиться к контрольной по биологии(7 класс) Вопросы: 1. Определите видоизменение - свеклы , моркови , лука , картофеля , (тамбимура?) , редиса. 2.Какие удобрения вы знаете и для чего они нужны? Помо...
Биология
Пожалуйста помогите подготовиться к контрольной по биологии(7 класс) Вопросы: 1. Определите видоизменение - свеклы , моркови , лука , картофеля , (тамбимура?) , редиса. 2.Какие удобрения вы знаете и для чего они нужны? Помогите пожалуйста , прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тут ответ на второй вопрос http://www.sad-ogorod.ru/polezn_info/klassifikacija-udobrenij.php на 1 вопрос пока думаю
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