Пожалуйста помогите подготовиться к контрольной по биологии(7 класс) Вопросы: 1. Определите видоизменение - свеклы , моркови , лука , картофеля , (тамбимура?) , редиса. 2.Какие удобрения вы знаете и для чего они нужны? Помо...

Биология
Пожалуйста помогите подготовиться к контрольной по биологии(7 класс) Вопросы: 1. Определите видоизменение - свеклы , моркови , лука , картофеля , (тамбимура?) , редиса. 2.Какие удобрения вы знаете и для чего они нужны? Помогите пожалуйста , прошу!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тут ответ на второй вопрос http://www.sad-ogorod.ru/polezn_info/klassifikacija-udobrenij.php на 1 вопрос пока думаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Пожалуйстааааа очееень срочно!!!! Развёрнутый ответ! В чём заключается значение "С??авной революции" для дальнейшего развития страны? В чём отличие...
Ответить
Русский язык
Заменить синонимами слова: миграция, имитация, колоссальный, панегирик, реставрация
Ответить
Алгебра
Помогите решить f '(п), если f(x)=cosx/x
Ответить
Литература
Вкаких сказках пушкина есть призкаски
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 2 , 4, 5 задания пожалуйста.
Ответить