Помогите в номере 94 вставьте пропущенные буквы и к ним проверычные слова
Русский язык
Помогите в номере 94 вставьте пропущенные буквы и к ним проверычные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте,(здравие желаю,здравствовать).Вокруг,друг.
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