Помогите в номере 94 вставьте пропущенные буквы и к ним проверычные слова

Русский язык
Помогите в номере 94 вставьте пропущенные буквы и к ним проверычные слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте,(здравие желаю,здравствовать).Вокруг,друг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите площадь треугольника, две стороны котрого равны 3см и 7см, а угол между ним?? равен 30 градусов
Ответить
Математика
X:(y-9)pomoqite pojaluysta
Ответить
Физика
Температуре тела 41 С по абсолютной шкале температур соответствует : 1) 41 K 2)137K 3)310K 4)314K
Ответить
Биология
Пожалуйста помогите подготовиться к контрольной по биологии(7 класс) Вопросы: 1. Определите видоизменение - свеклы , моркови , лука , картофеля...
Ответить
История
Пожалуйстааааа очееень срочно!!!! Развёрнутый ответ! В чём заключается значение "С??авной революции" для дальнейшего развития страны? В чём отличие...
Ответить