Сравнить интеграл от 1 до 4 f(x)dx и интеграл от 1 до 4 g(x)dx, учитывая, что интеграл от a до b f(x)dx площадь соответствующей криволинейной трапеции
Алгебра
Сравнить интеграл от 1 до 4 f(x)dx и интеграл от 1 до 4 g(x)dx, учитывая, что интеграл от a до b f(x)dx площадь соответствующей криволинейной трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По рисунку видно, что интеграл g(x) будет больше, так как график находится выше, а значит и площадь под графиком больше.
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Математика