Может кто нормально и более по простому объяснить что такое "изотопы", "реагенты" , "кристалогидраты"

Химия
Может кто нормально и более по простому объяснить что такое "изотопы", "реагенты" , "кристалогидраты"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изотопы-это нуклиды, имеющие одинаковый атомный номер, но различные массовые числа.Например Fe- его атомный номер равен 26, заряд ядра 26+ Но масса одного железа-54, а другого 56,это и есть нуклиды
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