МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА - 300 ГРАДУСОВ. ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИН??ТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ТЕМПЕРАТУРЫ

Физика
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА - 300 ГРАДУСОВ. ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИН??ТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет абсолютный ноль по шкале кельвина=-273,15 градусов по цельсию молекулы практически не движутся эта температура недостежима
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