МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА - 300 ГРАДУСОВ. ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИН??ТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
Физика
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА - 300 ГРАДУСОВ. ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИН??ТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет абсолютный ноль по шкале кельвина=-273,15 градусов по цельсию молекулы практически не движутся эта температура недостежима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Найти двузначное число когда известно , что сумма цифр равна 16, а при перестановке цифр число увеличивается на 18