Найти двузначное число когда известно , что сумма цифр равна 16, а при перестановке цифр число увеличивается на 18

Математика
Найти двузначное число когда известно , что сумма цифр равна 16, а при перестановке цифр число увеличивается на 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це число 79.Тому що  7 плюс 9 дорівнює 16 а якщо переставити числа тоді вийде 97 а 97 на 18 більше за 79
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