СУММА 2-Х ЧИСЕЛ РАВНА 840, А ЕСЛИ ОДНО ИХ НИХ УМЕНЬШИТЬИНА 90, ТО ЧИСЛА СТАНУТ РАВНЫМИ. ЧЕМУ РАВНА БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО? 1)465; 2)340; 3) 320 4) другое число

Математика

СУММА 2-Х ЧИСЕЛ РАВНА 840, А ЕСЛИ ОДНО ИХ НИХ УМЕНЬШИТЬИНА 90, ТО ЧИСЛА СТАНУТ РАВНЫМИ. ЧЕМУ РАВНА БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО? 1)465; 2)340; 3) 320 4) другое число

Автор: Гость