СУММА 2-Х ЧИСЕЛ РАВНА 840, А ЕСЛИ ОДНО ИХ НИХ УМЕНЬШИТЬИНА 90, ТО ЧИСЛА СТАНУТ РАВНЫМИ. ЧЕМУ РАВНА БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО? 1)465; 2)340; 3) 320 4) другое число
Математика
СУММА 2-Х ЧИСЕЛ РАВНА 840, А ЕСЛИ ОДНО ИХ НИХ УМЕНЬШИТЬИНА 90, ТО ЧИСЛА СТАНУТ РАВНЫМИ. ЧЕМУ РАВНА БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО? 1)465; 2)340; 3) 320 4) другое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правельный ответ 465 оцени пж меня лайк поставь не ленись
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