Розвязати задачи за допомогою виразив.грибники знайшли 36 маслюкив,а билих грибив у 9разив менше.скильки билых грибивзнайшли грибники

Математика
Розвязати задачи за допомогою виразив.грибники знайшли 36 маслюкив,а билих грибив у 9разив менше.скильки билых грибивзнайшли грибники
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Гость:
36 :9=результат відповідь : результат білих грибів знайшли грибники
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