Розвязати задачи за допомогою виразив.грибники знайшли 36 маслюкив,а билих грибив у 9разив менше.скильки билых грибивзнайшли грибники
Математика
Розвязати задачи за допомогою виразив.грибники знайшли 36 маслюкив,а билих грибив у 9разив менше.скильки билых грибивзнайшли грибники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 :9=результат відповідь : результат білих грибів знайшли грибники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! Сказка о царе салтане Сравни князя Гвидона из 'Сказки о царе Г??идоне...' с царевичем Елисеем из другого произведения А.С.Пу...
География
Английский язык
Нужно вставить предлоги и герундий 1. She reproached him ... (come). 2. I thanked him ... (call). 3. Nobody felt ... (go out). 4. Mike ins...