СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! Сказка о царе салтане Сравни князя Гвидона из 'Сказки о царе Г??идоне...' с царевичем Елисеем из другого произведения А.С.Пушкина 'Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях' Например: Царь Гвидон был добр...

Литература
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!! Сказка о царе салтане Сравни князя Гвидона из 'Сказки о царе Г??идоне...' с царевичем Елисеем из другого произведения А.С.Пушкина 'Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях' Например: Царь Гвидон был добрым потому что ...... Елисей был добрый потому что.... Нужно написать о доброте,характере и внешности. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ! !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь Гвидон был очень умным и очень находчивый, т.к. ему во всем помогала Лебедь. Елисей был смелым и терпеливым, т.к. не побоялся дождаться встречи со своей невестой. Все признаки этих героев складываются в одно впечатление- доброта. Это слово не просто так существует. Доброту можно встретить в сказках, но в реальном мире, к сожалению, ее очень мало. Гвидон и Елисей чем-то похожи. Правда, они разных характеров. Царь Гвидон достаточно вспыльчивый, а Елисей чрезмерно терпилив. Го эти качества делают их положительными героями несмотря не на что. У обоих мужчин внешность достаточно приятная. Гладкая кожа, кудри и большой рост. Красивые парни, которые радуют своих цариц приятными сюрпризами- остаются любимыми для них.
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