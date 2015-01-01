Соль составляет 5/9массы раствора. Сколько килограмм соли содержится в 18 кг такого раствора? Пожалуйста с условием!

Математика

Соль составляет 5/9массы раствора. Сколько килограмм соли содержится в 18 кг такого раствора? Пожалуйста с условием!

Автор: Гость