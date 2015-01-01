Соль составляет 5/9массы раствора. Сколько килограмм соли содержится в 18 кг такого раствора? Пожалуйста с условием!

Математика
Соль составляет 5/9массы раствора. Сколько килограмм соли содержится в 18 кг такого раствора? Пожалуйста с условием!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: 18 кг раствора 5/9 часть в растворе соль Найти сколько кг соли в растворе? 1)18:9*5=10 кг соли в растворе массой 18 кг
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