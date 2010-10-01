Сможет ли волк раздать 25 малышам 2015 конфет так чтобы каждому малышу досталось чёт??ое количество(попробуйте решить задачу с помощью метода от противного. Это логическая задачаРЕМШ

Математика

Сможет ли волк раздать 25 малышам 2015 конфет так чтобы каждому малышу досталось чёт??ое количество(попробуйте решить задачу с помощью метода от противного. Это логическая задачаРЕМШ

Автор: Гость