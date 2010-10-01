Сможет ли волк раздать 25 малышам 2015 конфет так чтобы каждому малышу досталось чёт??ое количество(попробуйте решить задачу с помощью метода от противного. Это логическая задачаРЕМШ
Математика
Сможет ли волк раздать 25 малышам 2015 конфет так чтобы каждому малышу досталось чёт??ое количество(попробуйте решить задачу с помощью метода от противного. Это логическая задачаРЕМШ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да наверно 2015:25=80.6
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