Каждый из трех друзей провел лето на берегу моря: Миша-с координатами 55 градусов с. ш., 20 градусов в. д. ; Женя-45 градусов с. ш., 38 градусов в. д.; Коля-65 градусов с. ш., 40 градусов в. д. Один все время купался на море, д...

География
Каждый из трех друзей провел лето на берегу моря: Миша-с координатами 55 градусов с. ш., 20 градусов в. д. ; Женя-45 градусов с. ш., 38 градусов в. д.; Коля-65 градусов с. ш., 40 градусов в. д. Один все время купался на море, другой купался иногда при хорошей погоде, а третий в воду не заходил, было холодно. Кто на каком море был?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша на Сердеземном море, Чорное море Женя, Коля на Беренцовом море 
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