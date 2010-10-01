Каждый из трех друзей провел лето на берегу моря: Миша-с координатами 55 градусов с. ш., 20 градусов в. д. ; Женя-45 градусов с. ш., 38 градусов в. д.; Коля-65 градусов с. ш., 40 градусов в. д. Один все время купался на море, д...

География

Каждый из трех друзей провел лето на берегу моря: Миша-с координатами 55 градусов с. ш., 20 градусов в. д. ; Женя-45 градусов с. ш., 38 градусов в. д.; Коля-65 градусов с. ш., 40 градусов в. д. Один все время купался на море, другой купался иногда при хорошей погоде, а третий в воду не заходил, было холодно. Кто на каком море был?

Автор: Гость