Решите пожалуйста, желательно на листочке

Математика
Решите пожалуйста, желательно на листочке
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Гость:
Решения на рисунках............
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