Куди варто брати парасольку від дощк у січні на м Алулья чи на мис Рас-Енгела?
География
Куди варто брати парасольку від дощк у січні на м Алулья чи на мис Рас-Енгела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мыс Рас-Енгела конечно
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