Как определить окончание у причастия

Гость: Гость:

Причастие, как и прилагательное, отвечает на вопрос "какой?", "какая?", "какое?" и "какие?" Оно склоняется, то есть изменяется по падежам точно так же, как прилагательное. Значит и окончание у него определяется, как у прилагательного. Проверьте окончание причастия, опираясь на правило. Причастия женского рода в родительном, дательном, творительном и предложном падежах имеют окончания -ой, -ей. В именительном падеже окончание -ая, -яя. В винительном падеже окончание -ую, -юю. Причастия мужского и среднего рода в родительном падеже имеют окончания -ого, -его. В дательном падеже -ому, ему. В творительном -ым, им. В предложном -ом, -ем. В именительном падеже причастия среднего рода имеют окончания -ое, -ее, а причастия мужского рода окончания -ий, -ый, -ой. В винительном падеже причастия среднего рода имеют окончания -ое,ее. Если причастие мужского рода стоит в винительном падеже, то у определяемого существительного определите его одушевленность. Если оно одушевленное, то окончание причастия -ого, -его. Если неодушевленное, то окончание -ий, -ый.