Как определить окончание у причастия

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Как определить окончание у причастия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие, как и прилагательное, отвечает на вопрос "какой?", "какая?", "какое?" и "какие?" Оно склоняется, то есть изменяется по падежам точно так же, как прилагательное. Значит и окончание у него определяется, как у прилагательного. Проверьте окончание причастия, опираясь на правило. Причастия женского рода в родительном, дательном, творительном и предложном падежах имеют окончания -ой, -ей. В именительном падеже  окончание -ая, -яя. В винительном падеже  окончание -ую, -юю. Причастия мужского и среднего рода в родительном падеже имеют окончания -ого, -его. В дательном падеже -ому, ему. В творительном -ым, им. В предложном -ом, -ем. В именительном падеже  причастия среднего рода имеют окончания -ое, -ее, а  причастия мужского рода окончания -ий, -ый, -ой. В винительном падеже  причастия среднего рода имеют окончания -ое,ее. Если причастие мужского рода стоит в винительном падеже, то у определяемого существительного определите его одушевленность. Если оно одушевленное, то  окончание причастия -ого, -его. Если неодушевленное, то  окончание -ий, -ый.
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