Объясните, как вы понимаете смысл следующих устойчивых сочетаний: красная строка, красная девица , красная книга , красное словцо, пустить красного петуха, проходит красной нитью. Спасибо.

Русский язык

Объясните, как вы понимаете смысл следующих устойчивых сочетаний: красная строка, красная девица , красная книга , красное словцо, пустить красного петуха, проходит красной нитью. Спасибо.

Автор: Гость