Объясните, как вы понимаете смысл следующих устойчивых сочетаний: красная строка, красная девица , красная книга , красное словцо, пустить красного петуха, проходит красной нитью. Спасибо.
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Объясните, как вы понимаете смысл следующих устойчивых сочетаний: красная строка, красная девица , красная книга , красное словцо, пустить красного петуха, проходит красной нитью. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красная строка- новая строка красна девица- красивая девушка красная книга- книга исчезающих видов красное слово- меткое изречение пустить красного петуха- устроить пожар проходит красной нитью- насквозь пронизано
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