Рассчитайте массы: а) хлороводорода НСl; 6)углекислого газа СO2, содержащих по 6·10(23 степень) молекул.

Гость: Гость:

А) m(HCl)=n(HCl)*M(HCl) n(HCl)=N(HCl)/(HCl) n(HCl)=6*10^23 моль / 6*10^23 моль =1 моль Mr(HCl)=1*1+35.5*1 = 36.5 M(HCl)=36.5 г/моль m(HCl)=1 моль* 36.5 г/моль = 36.5 г. б) m(CO2)=n(CO2)*M(CO2) n(CO2)=N(CO2)/(CO2) n(CO2)=6*10^23 моль / 6*10^23 моль = 1 моль Mr(CO2)=12*1+16*2 = 44 M(CO2) = 44 г/моль m(CO2)=1 моль*44 г/моль = 44 г.