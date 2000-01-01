Пожалуйста, вычислите, выбрав удобный порядок действий: 4*8*5*125*2*539*25 Буду благодарна!

Математика
Пожалуйста, вычислите, выбрав удобный порядок действий: 4*8*5*125*2*539*25 Буду благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4*25)(5*2*539)(8*125)=100*5390*1000=539000000
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