Пожалуйста, вычислите, выбрав удобный порядок действий: 4*8*5*125*2*539*25 Буду благодарна!
Математика
Пожалуйста, вычислите, выбрав удобный порядок действий: 4*8*5*125*2*539*25 Буду благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4*25)(5*2*539)(8*125)=100*5390*1000=539000000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Кружке по плаванию занимается меньше 50 ребят. Готовятся к соревнованиям седьмая часть ребят проплыть 2000 метров, третья-1000, половина-500. Остал...
Английский язык
Українська мова