Найдите значение выражения : 16 в 4 степени и 40 3 в кубе
Математика
Найдите значение выражения : 16 в 4 степени и 40 3 в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 в 4 степени это 65 356 40 в 3 степенгни это 64000
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