Я быстро поднялся с постели,торопливо оделся и тотчас же выскочил из избушки.Прик??ывая глаза ладонями от алых лучей зари,я окинул беглым взглядом поляну.Перед взором моим открылась необыкновенная картина. Продолжите текст
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Я быстро поднялся с постели,торопливо оделся и тотчас же выскочил из избушки.Прик??ывая глаза ладонями от алых лучей зари,я окинул беглым взглядом поляну.Перед взором моим открылась необыкновенная картина. Продолжите текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поля,луга,лес казались такими причудливыми и завораживающими что хотелось петь и бежать куда-то в даль. И мне показалось что я один на этом свете сейчас стою и наблюдаю эту красоту природы, дышу этим свежим утренним воздухом. Величественное солнце всё ещё светило. Как будто хотело заворожить своим сиянием проснувшихся животных и людей. Вопросы в комментарий.
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