Что такое синус и его основные формулы!
Геометрия
Что такое синус и его основные формулы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус это Это отношение противолежащего катета к гипотенузе. основные формулы sinA sin2a - синус двойного угла
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