Сочини сказку-мечту о своей жизни можешь воспользоваться предложенным планом: 1.Всетупление к сказке Придумай главного героя. Определи областиего жизни.,в которыхон хотел достичи успеха. 2. основная часть сказочных событий. вп...
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Сочини сказку-мечту о своей жизни можешь воспользоваться предложенным планом: 1.Всетупление к сказке Придумай главного героя. Определи областиего жизни.,в которыхон хотел достичи успеха. 2. основная часть сказочных событий. впиши события которые происходили в жизни героев препятствия с которыми он сталкивался чудесные превращения. Какие волшебные помощники встретились в пути? 3. окончание сказки мечты. Придумай самое радостное фантастическое окончание событие Запиши что героя в результате удалось достичь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В некотором царстве, в некотором государстве жил был Ваня. учился он в простой школе. Ну вот выпустился, а в институт поступить не смог. пришел домой голову повесив и думает дай приму участие в интернет конкурсе. отправил свою работу и пошел подрабатывать дворником! прошел месяц и видит Ваня пришли результаты! и взяли его в майкрасофт программистом работать! сбылись все его мечты! Вот и сказочное КОНЕЦ, а кто слушал молодец)
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