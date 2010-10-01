Зробіть, будь ласка, вправу № 4 і 6 для хлопчика

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Зробіть, будь ласка, вправу № 4 і 6 для хлопчика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упражнения 4 Там у тебя пример. Вот и сделай тип такого же типа. Например: My favourite thin jeaket. It's red and blue. It's doesn't got any pickchurs . It's cute jacket. Моя любимая затяжная куртка. Она красная и голубая. Она не имеет никаких рисунок. Она милая.
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