Скласти діалог 6-7 реплік на тему Україна
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Скласти діалог 6-7 реплік на тему Україна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привіт.Не підкажеш,де тут вулиця Шевченка? Привіт.Я як раз туди іду проведу тебе. Дуже дякую.Я приїхав з Франції.Меня дуже подобається Україна. Так,вона велика і рідна. Тут дуже гарно.Мені подобається. Ось ми і прийшли.Бувай. Бувай.
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