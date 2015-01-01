Скласти діалог 6-7 реплік на тему Україна

Гость: Гость:

Привіт.Не підкажеш,де тут вулиця Шевченка? Привіт.Я як раз туди іду проведу тебе. Дуже дякую.Я приїхав з Франції.Меня дуже подобається Україна. Так,вона велика і рідна. Тут дуже гарно.Мені подобається. Ось ми і прийшли.Бувай. Бувай.