Отец и сын решили перемерять шагами расстояние между двух деревьев. Они отошли од??наково от одного и того же дерева. Длина шага отца 70 см., сына 56 см. Найти расстояние между этими деревьями если известно что их следы совпада...
Математика
Отец и сын решили перемерять шагами расстояние между двух деревьев. Они отошли од??наково от одного и того же дерева. Длина шага отца 70 см., сына 56 см. Найти расстояние между этими деревьями если известно что их следы совпадали 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это для какого класса?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
Я установила картинку с Гарри Поттером себе на компьютер, но функцию с "установить как..." найти не могу, а хочу поставить ее себе на рабочий стол....