Отец и сын решили перемерять шагами расстояние между двух деревьев. Они отошли од??наково от одного и того же дерева. Длина шага отца 70 см., сына 56 см. Найти расстояние между этими деревьями если известно что их следы совпада...

Математика
Отец и сын решили перемерять шагами расстояние между двух деревьев. Они отошли од??наково от одного и того же дерева. Длина шага отца 70 см., сына 56 см. Найти расстояние между этими деревьями если известно что их следы совпадали 10 раз
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