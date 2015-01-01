Назвіть ознаки бароко
Українська література
Назвіть ознаки бароко
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Досягає розквіту скрипкове мистецтво в Італії в кінці 16 століття. Цьому стилю властиві : виразність, драматизм, прагнення об'єднати різні види мистецтва. Барокко у перекладі означає чудернацький, незвичайний. Вроде правильно...
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