Напишите сочинение-миниатюру «Что я открыл для себя, познако- мившись с японской поэзией?

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Настоящим открытием для меня в этом году стало знакомство с произведениями персидского ученого и поэта Омара Хайяма и азербайджанского мыслителя и поэта Низами Гянджеви. Открытием, потому что в их творчестве отражается особенный менталитет восточных народов, особенная духовность, особенная атмосфера. Все это необычно для нашего европеизированного сознания. Кроме того, всегда приятно расширить свое мировоззрение, свое знание о мире. «Восток — дело тонкое», - фраза, которая хорошо запомнилась нам по фильму «Белое солнце пустыни». Действительно, здесь, на Востоке, ценят изысканный вкус и тонкую работу, тонкую одежду и утонченную мудрость. Именно поэты — Фирдоуси и Навой, Саади и Низами, Гафиз и Хайам — смогли в своих произведениях определить роль человека в окружающем мире, воспеть силу ума и чувств. Их лирика по-настоящему философская, внутреннее содержание ее направлено от созерцания к мысли. Веками шлифовалось умение восточных поэтов в короткой, но точной фразе выражать глобальную за значимостью и убедительностью мысль.