Напиши небольшое сочинение на английском языке. Тема;Комната моей мечты
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Напиши небольшое сочинение на английском языке. Тема;Комната моей мечты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My dream room The room of my dream is very big I have a comfortable bed there There are a table and a chair. Also I have a big TV My room is green and white There is a wooden floor. There are big windows
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