Может ли человек поднять груз массой 9850 ? поесни свой ответ!

Математика
Может ли человек поднять груз массой 9850 ? поесни свой ответ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неловек не может поднять такой вес!!
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