Помогите решить .Одна сторона треугольника равна 7,4 дм, вторая- на 32см длинее первой , а третья составляет 4/5 от значения суммы первых двух сторон.Каков периметр этого треугольника?

Гость: Гость:

В одном дм-10 см,значит 7,4*10=74см -это первая сторона Найдем теперь вторую сторону: 74+32=106 Сложим две стороны:106+74=180 Так как сказано что третья сторона составляет 4/5 ,значит 180/5=36 а потом 36*4=144 это и есть третья сторона Ну и под конец складывает их: P=144+180=324см