Помогите решить .Одна сторона треугольника равна 7,4 дм, вторая- на 32см длинее первой , а третья составляет 4/5 от значения суммы первых двух сторон.Каков периметр этого треугольника?
Математика
Помогите решить .Одна сторона треугольника равна 7,4 дм, вторая- на 32см длинее первой , а третья составляет 4/5 от значения суммы первых двух сторон.Каков периметр этого треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном дм-10 см,значит 7,4*10=74см -это первая сторона Найдем теперь вторую сторону: 74+32=106 Сложим две стороны:106+74=180 Так как сказано что третья сторона составляет 4/5 ,значит 180/5=36 а потом 36*4=144 это и есть третья сторона Ну и под конец складывает их: P=144+180=324см
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