Из данного перечня формул веществ выбрать формулы сложных веществ: CaO, Cu, O₂, H₃PO₄, CL₂, FeO, MgCL₂. Доказать, что вещество CL₂ простое
Химия
Из данного перечня формул веществ выбрать формулы сложных веществ: CaO, Cu, O₂, H₃PO₄, CL₂, FeO, MgCL₂. Доказать, что вещество CL₂ простое
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Сложные: CaO, H₃PO₄, FeO, MgCl₂ Cl ₂ просто, т.к. состоит из атомов только одного химического элемента
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