Какими словами играет автор? В чём игра? Снег сказал Когда я стаю , Станет речка ??олубей, Потечёт , качая стаю Отраженных голубей. 1)..... 2).....
Русский язык
Какими словами играет автор? В чём игра? Снег сказал Когда я стаю , Станет речка ??олубей, Потечёт , качая стаю Отраженных голубей. 1)..... 2).....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Он играет словами омонимами. 2) Эти слова пишутся одинаково , но имеют разное значение.
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