Какими словами играет автор? В чём игра? Снег сказал Когда я стаю , Станет речка ??олубей, Потечёт , качая стаю Отраженных голубей. 1)..... 2).....

Русский язык

Какими словами играет автор? В чём игра? Снег сказал Когда я стаю , Станет речка ??олубей, Потечёт , качая стаю Отраженных голубей. 1)..... 2).....

Автор: Гость