Do you think the media have too much power?
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Do you think the media have too much power?
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Гость:
Вы думаете, что СМИ имеют слишком много власти?
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