Решите 6-ую задачу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Решите 6-ую задачу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кол- во этажей у кол-во квартир на этаже х›у а кол-во подъездов у›а›1 105 квартир в доме х*у количество квартир в подъезде х*у*а=105 предположим что в доме 3 подъезда , т.к. а›1 и должно быть кратно 105 квартирам тогда 105:3=35 квартир в подъезде т.к. у›а, значит количество квартир на этаже должно быть кратно 35 и больше 3. значит у=5 35:5=7 этажей в доме (7(х)›5(у) верное неравенство, значит полученные данные и есть решение данной задачи) Ответ 7 этажей
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