Помогите пожалуйста) составьте предложения со словами: а) просто, б) исключительно, в) примерно, г) как. чтобы в одном случае это были частицы, а в другом- слова-омонимы.

Русский язык

Помогите пожалуйста) составьте предложения со словами: а) просто, б) исключительно, в) примерно, г) как. чтобы в одном случае это были частицы, а в другом- слова-омонимы.

Автор: Гость