Помогите пожалуйста) составьте предложения со словами: а) просто, б) исключительно, в) примерно, г) как. чтобы в одном случае это были частицы, а в другом- слова-омонимы.
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Помогите пожалуйста) составьте предложения со словами: а) просто, б) исключительно, в) примерно, г) как. чтобы в одном случае это были частицы, а в другом- слова-омонимы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) примерно в 5 часов вечера я пришла домой.
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