Помогите пожалуйста) составьте предложения со словами: а) просто, б) исключительно, в) примерно, г) как. чтобы в одном случае это были частицы, а в другом- слова-омонимы.

Русский язык
Помогите пожалуйста) составьте предложения со словами: а) просто, б) исключительно, в) примерно, г) как. чтобы в одном случае это были частицы, а в другом- слова-омонимы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) примерно в 5 часов вечера я пришла домой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 1492 по математике Виленкин под (б) столбиком
Ответить
Математика
Памагите пажплуйста.
Ответить
Математика
Помогите решить .Одна сторона треугольника равна 7,4 дм, вторая- на 32см длинее первой , а третья составляет 4/5 от значения суммы первых двух стор...
Ответить
Математика
(икс-2,5)×4 целые1/5=6,3
Ответить
Русский язык
Антоним к слову Ломать
Ответить