Может ли выставка быть красивой? Есть два варианта- либо мама красивая, либо выста??ка. Что правильней? 11 баллов за ответ
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Может ли выставка быть красивой? Есть два варианта- либо мама красивая, либо выста??ка. Что правильней? 11 баллов за ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне тоже так кажется , что два варианта) но более всего : Мама красивая!
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